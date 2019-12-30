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  • Son Güncelleme: 30.12.2019 09:25

: MSB: 5 'lı teslim oldu

MSB: Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 ’lı Silopi’de, 1 PKK/YPG’li terörist Kızıltepe’deki hudut karakolumuza teslim oldu.

MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

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