MSB: Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, 1 PKK/YPG’li terörist Kızıltepe’deki hudut karakolumuza teslim oldu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu' denildi.
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