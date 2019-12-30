Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.12.2019 11:27
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 12:15

Son dakika: Bakan Pekcan'dan flaş açıklamalar: 2019'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında...

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı , 2019'da kaçakçılıkla mücadele operasyonları kapsamında 8,7 ton uyuşturucu, 17 bin ton kaçak akaryakıt, 17,4 milyon paket kaçak sigara, 140 bin kaçak elektronik sigara yakalandığını duyurdu.

Bakan rakamları açıkladı! Tam 3,1 milyar TL...

Ticaret Bakanı , 2019 yılı kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl uyuşturucu ve ticari eşya dahil, toplam 3,107 milyar liralık yakalama gerçekleştirdik." dedi.

Pekcan, "2019'da 8,7 ton uyuşturucu, 17 bin ton kaçak akaryakıt, 17,4 milyon paket kaçak sigara, 140 bin kaçak elektronik sigara yakaladık." diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Bakan Pekcan'dan flaş açıklamalar: 2019'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri