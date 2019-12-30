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  • 30.12.2019 15:42
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 15:47

'na verilmeye başlandı!

'in 'nda bir geminin deniz dibindeki kablolara zarar vermesi nedeniyle saatlerdir bölgeye verilemiyordu. Bölgeye kurulan jeneratörler vasıtasıyla 24 saatlik kesintinin ardından bazı binalara elektrik verilmeye başlandı.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda kurulan jeneratörler vasıtasıyla 24 saatlik kesinti sonrası binalardan bazılarına elektrik verilmeye başlandı.
Erdek ilçesine bağlı İlhanköy Mahallesi'nden denizin dibinden kablolarla adaya sağlanan elektriğin kesilmesinin ardından Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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