Antalya'da 31 Aralık Salı yani yarın okullar tatil mi? Yurdu saran soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'da yarın yani Salı günü yoğun kar yağışı olacak. Antalya'nın Akseki, İbradı ve Elmalı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Antalya- Konya ve Antalya- Burdur karayollarında, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. 31 Aralık Salı günü Antalya'da hava sıcaklığı en düşük 0 en yüksek 2 derece olacak. Bir hafta boyunca etkisini sürdürecek kar yağışı nedeniyle, Antalya'da ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte detaylar...

ANTALYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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EĞİTİMDE TATİL YOK

Kaymakam Ömer Çimşit, "Şu an eğitimle ilgili bir tatil kararımız yok. Taşımalı eğitimle ilgili de aldığımız bir karar yok. Gidebilenler okuluna gitsin, gidemeyenlere ise zorlama yok. Yollar Büyükşehir ve Korkuteli belediyelerinin çalışmasıyla açılmaya çalışılıyor" dedi.

İBRADI'DA KAR ETKİLİ OLDU

Kar, İbradı ilçesinde de etkisini gösterdi. Gece başlayan yağış nedeniyle kent merkezinde kar birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yol ve kaldırımlardaki karların temizlenmesi için çalışma başlattı.

BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Elmalı ilçesinde saat 01.00 sıralarında başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Karlı ve beyaz bir sabaha uyanan Elmalı halkı karı sevinçle karşıladı. Gündelik hayatı etkilemeyen yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü. Elmalı'da uzun zamandır beklenen kar lapa lapa yağdı ve sokaklarda insanlar kartopu oynarken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

KAR NEDENİYLE YOL KAPANDI

Antalya kent merkezine ulaşımın sağlandığı karayolu geçiş noktası olan ve Döşemealtı ilçesi sınırlarındaki 925 rakımlı Çubukbelimevkisinde de kar yağışı görüldü. Bölgeyi beyaz örtüyle kaplayan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yoldaki karın temizlenmesi için çalışma başlatılırken, yolun peyderpey ulaşıma açıldığı kaydedildi.

KORKUTELİ'DE KAR KALINLIĞI 25 SANTİME ULAŞTI

Korkuteli'de kar yağışı dün gece etkisini gösterdi. Sabaha kadar devam eden yağış nedeniyle kent merkezindeki kar kalınlığı 25 santime kadar ulaştı. İlçe halkı güne kar yağışıyla uyanırken, iş yerlerini açan esnaf dükkanlarının önünü, belediye ekipleri de yol ve kaldırımlarda biriken karları temizlemek için harekete geçti.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

İlçe merkezinden 'yayla mahalleleri' olarak ifade edilen yüksek kesimlere ulaşımı sağlayan yollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Büyükşehir ve Korkuteli belediyelerine bağlı ekipler kent merkezindeki yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yayla bölgelerine ulaşımı sağlayan yollara müdahale için harekete geçti.

İLÇEDE ELEKTRİK KESİLDİ

İlçe merkezinde kar yağışı nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı, elektrik tellerinde kopmalar meydana geldi. Kent merkezinde sabaha karşı elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri çalışma başlattı.

DOĞU AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE "KAR" UYARISI

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile yükseklerinde de bu geceden itibaren yoğun kar yağışı öngörülüyor. Kar nedeniyle başta Ulukışla ile Pozantı arasındaki kara yolu ve geçitler olmak üzere İç Anadolu'yu Doğu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan kara yollarının olumsuz etkilenebileceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde yarın gece saatlerine kadar yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı bekleniyor.

Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.