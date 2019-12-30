81 ilde huzur operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında aranan bin 320 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında aranan bin 320 kişi yakalandı. Ayrıca 4 bin 268 litre kaçak ve sahte içki, 86 litre etil alkol, 4 bin 620 içki şişesi, 774 içki kiti ve aroması ele geçirildi.