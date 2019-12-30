81 ilde huzur operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında aranan bin 320 kişi yakalandı. Ayrıca 4 bin 268 litre kaçak ve sahte içki, 86 litre etil alkol, 4 bin 620 içki şişesi, 774 içki kiti ve aroması ele geçirildi.
- Güncel
- 30.12.2019
- Gazete
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