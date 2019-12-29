Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetim Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem yerin 7 kilometre altında saat 14.20'de gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Erzurum'un Narman ilçesi olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.12.29 14:20:06 40.3462 42.1595 5.0 -.- 4.2 4.3 GULLUDAG-NARMAN (ERZURUM)

2019.12.29 13:28:27 38.8883 43.4335 13.9 -.- 2.6 -.- VAN GOLU

2019.12.29 13:23:12 37.8288 29.4682 20.4 -.- 1.5 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)

2019.12.29 12:43:15 39.8763 28.2412 5.4 -.- 1.9 -.- GURECE-SUSURLUK (BALIKESIR)

2019.12.29 11:47:47 37.1407 28.5240 5.4 -.- 1.7 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA)

2019.12.29 10:34:16 39.4257 27.8935 5.8 -.- 2.3 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR)

2019.12.29 08:34:02 38.3415 38.8357 8.8 -.- 2.0 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)

2019.12.29 08:04:26 38.3617 38.9445 5.4 -.- 2.3 -.- YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG)

2019.12.29 06:47:27 37.2187 26.8475 3.6 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2019.12.29 06:34:47 38.7540 43.4397 5.0 -.- 2.0 -.- YEMLICE-(VAN)

2019.12.29 06:10:41 36.6872 28.5882 3.1 -.- 2.7 -.- DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2019.12.29 05:18:39 37.9737 42.9692 5.0 -.- 1.7 -.- KORULU-CATAK (VAN)

2019.12.29 04:30:32 36.9263 42.9605 28.7 -.- 2.6 -.- IRAK

2019.12.29 04:28:25 38.8525 43.6298 9.4 -.- 1.7 -.- KELLE-(VAN)

2019.12.29 04:21:12 37.2150 26.8650 4.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

2019.12.29 03:45:14 37.1990 26.8310 9.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2019.12.29 03:03:52 37.9745 43.0008 8.3 -.- 2.0 -.- KACIT-CATAK (VAN)

2019.12.29 03:01:19 40.2040 26.9907 9.6 -.- 2.1 -.- COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE)

2019.12.29 01:03:08 40.6877 32.7487 3.3 -.- 3.2 3.0 YONCALI-CERKES (CANKIRI)

2019.12.29 00:33:49 38.2212 23.3183 83.1 -.- 3.9 -.- YUNANISTAN

2019.12.29 00:26:29 37.2578 31.0882 124.3 -.- 2.6 -.- DEMIRCILER-SERIK (ANTALYA)