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  • Son Güncelleme: 29.12.2019 14:35

Son dakika: Kars'ta korkutan deprem! 29 Aralık AFAD

Son dakika haberine göre, Kars'ta yerin 7 kilometre altında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Saat 14.20'de gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Kandilli ise depremin merkez üssünü Erzurum olarak açıkladı. Kandilli ve AFAD listesini duyurdu. İşte 29 Aralık son depremler listesi...

Kars'ta korkutan deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetim Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem yerin 7 kilometre altında saat 14.20'de gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Erzurum'un Narman ilçesi olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.12.29 14:20:06 40.3462 42.1595 5.0 -.- 4.2 4.3 GULLUDAG-NARMAN (ERZURUM)
2019.12.29 13:28:27 38.8883 43.4335 13.9 -.- 2.6 -.- VAN GOLU
2019.12.29 13:23:12 37.8288 29.4682 20.4 -.- 1.5 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)
2019.12.29 12:43:15 39.8763 28.2412 5.4 -.- 1.9 -.- GURECE-SUSURLUK (BALIKESIR)
2019.12.29 11:47:47 37.1407 28.5240 5.4 -.- 1.7 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA)
2019.12.29 10:34:16 39.4257 27.8935 5.8 -.- 2.3 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR)
2019.12.29 08:34:02 38.3415 38.8357 8.8 -.- 2.0 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)
2019.12.29 08:04:26 38.3617 38.9445 5.4 -.- 2.3 -.- YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG)
2019.12.29 06:47:27 37.2187 26.8475 3.6 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2019.12.29 06:34:47 38.7540 43.4397 5.0 -.- 2.0 -.- YEMLICE-(VAN)
2019.12.29 06:10:41 36.6872 28.5882 3.1 -.- 2.7 -.- DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2019.12.29 05:18:39 37.9737 42.9692 5.0 -.- 1.7 -.- KORULU-CATAK (VAN)
2019.12.29 04:30:32 36.9263 42.9605 28.7 -.- 2.6 -.- IRAK
2019.12.29 04:28:25 38.8525 43.6298 9.4 -.- 1.7 -.- KELLE-(VAN)
2019.12.29 04:21:12 37.2150 26.8650 4.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
2019.12.29 03:45:14 37.1990 26.8310 9.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2019.12.29 03:03:52 37.9745 43.0008 8.3 -.- 2.0 -.- KACIT-CATAK (VAN)
2019.12.29 03:01:19 40.2040 26.9907 9.6 -.- 2.1 -.- COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE)
2019.12.29 01:03:08 40.6877 32.7487 3.3 -.- 3.2 3.0 YONCALI-CERKES (CANKIRI)
2019.12.29 00:33:49 38.2212 23.3183 83.1 -.- 3.9 -.- YUNANISTAN
2019.12.29 00:26:29 37.2578 31.0882 124.3 -.- 2.6 -.- DEMIRCILER-SERIK (ANTALYA)

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