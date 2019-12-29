İstanbul için son dakika kar yağışı ve 'turuncu' uyarı! İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için son dakika 'turuncu' kategoride uyarıda bulundu. Yurdu saran soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre bugün ve önümüzdeki birkaç gün Anadolu'da birçok şehirde süren kar yağışı, İstanbul'a ise soğuk yağışlı hava olarak yansıyacak. Peki, İstanbul'da kar yağışı olacak mı? İşte cevaplar...

İSTANBUL'A KAR UYARISI

Meteoroloji'nin verdiği bilgiye göre, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak. Meteoroloji günler öncesinden İstanbul'da yağışlı bir haftanın olacağını duyurmuştu. İstanbul'ıun yüksek kesimlerinde yılın ilk karı görüldü. Meteoroloji tahminlerine baktığımızda, akşam saatlerinde önce karla karışık yağmur ve İstanbul'un yüksek kesimlerinde yaklaşık 400 metrenin üstünde bulunan yüksek kesimlerde ve bölgelerde kar yağışı bugünde görülecek.

'TURUNCU' UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'turuncu' kategoride uyarı yayınladı. 30 Aralık 00.00 ile 31 Aralık 09.00 saatleri arası için yapılan uyarıda, Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.