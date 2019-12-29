Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 117'nci günde de sürdürdü. Oğlu Vahit (19) için oturma eylemini sürdüren Bedirhan Çur, evladına teslim olması için çağrıda bulunarak, "Bak üç kişi gelmiş teslim olmuş. Çabuk gel durma" dedi.
- Güncel
- 29.12.2019
- Gazete
"Çabuk gel durma..."
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 117'nci günde de sürdürdü. Oğlu Vahit (19) için oturma eylemini sürdüren Bedirhan Çur, evladına teslim olması için çağrıda bulunarak, "Bak üç kişi gelmiş teslim olmuş. Çabuk gel durma" dedi.
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