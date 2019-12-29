CHP'li Gazipaşa Belediyesi, yaptığı skandal imar değişikliği ile vatandaşın sahildeki arsalarını bir yatırımcının arazisi ile birleştirdi. Yaklaşık 1.7 milyar liralık rant sağlandı.

CHP'de milyonluk rant skandallarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Antalya'nın CHP'li Gazipaşa Belediyesi, yaklaşık 250 milyon euroluk (1.7 milyar liralık) ranta yol açan skandal bir imar değişikliğine imza attı.

İddialara göre skandal imar değişikliği şöyle gelişti. İlçenin sahilinde 50 dönüm arazisi olan bir yatırımcı sahile otel yapmak istedi. Ancak otel için yaklaşık 125 dönüm arazi gerekiyordu. Bunun için CHP'li belediye, büyük bir ranta kapı açacak bir uygulamaya gitti. Yatırımcının arazisinin etrafındaki küçük arsalar imar değişikliği ile birleştirilerek yatırımcının arazisine dahil edildi. Böylece yatırımcının arazisi 125 dönüme çıkarıldı.

Selinus Plajı'nı kapsayan karar ile sahildeki arazileri ile ellerinden alınan vatandaşlara dağ başında arazi verildi. İmar değişikliği ile yaklaşık 250 milyon euroluk bir rant sağlanmış oldu. Arazileri ellerinden alınan vatandaşlar ise büyük bir haksızlığa uğradı. O vatandaşlardan biri ise CHP'nin eski Gazipaşa ilçe başkanı olan turizmci Bülent Kocabaş oldu.