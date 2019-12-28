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  • 28.12.2019 16:12
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 16:19

'deki patlamada ölen iki Türk Mehmet Kaplan ile Mustafa Yalman'ın ailelerine acı haber ulaştı

'de lı araçla düzenlenen da, hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının, buradaki yol yapım inşaatında çalışan Denizlili Mehmet Kaplan ile Mustafa Yalman olduğu bildirildi. Kaplan ve Yalman'ın ailelerine acı haber ulaştı.

'nin başkenti Mogadişu'da bu sabah saatlerinde lı araçla düzenlendi. Saldırıda ölen ilk belirlemelere göre 76 kişiden 2'sinin, Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden Türklerin, bölgede yol yapım çalışmasını yürüten firmada görevli Mehmet Kaplan ve Mustafa Yalman olduğu bildirildi. İş makinesi olarak şantiyede çalışan Kaplan ve Yalman'ın Denizli'deki ailelerine acı haber ulaştı. Mehmet Kaplan ve Mustafa Kaplan'ın öldüğünü öğrenen yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

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