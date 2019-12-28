Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya hükümetinin Türkiye'nin askeri desteğini talep ettiğini belirtti. Altun, "Karşılıklı çıkarlarımızı korumaya ve Akdeniz'de istikrarı sağlamaya kararlıyız. Dış güçler Libya hükümetine karşı gayrimeşru grupları desteklemeye son vermelidir" dedi.
- Güncel
- 28.12.2019
- Gazete
İstikrarda kararlıyız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya hükümetinin Türkiye'nin askeri desteğini talep ettiğini belirtti. Altun, "Karşılıklı çıkarlarımızı korumaya ve Akdeniz'de istikrarı sağlamaya kararlıyız. Dış güçler Libya hükümetine karşı gayrimeşru grupları desteklemeye son vermelidir" dedi.
- Türkiye'nin Libya hamlesi CHP'yi de rahatsız etti
- Yerli otomobile yabancı talip
- Yerli otomobil Almanlarda şok etkisi yarattı!
- İş dünyasından Türkiye'nin Otomobili ile ilgili değerlendirme
- Başkan Erdoğan'dan 'Mehmet Akif Ersoy' mesajı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.