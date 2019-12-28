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İstikrarda kararlıyız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Libya hükümetinin Türkiye'nin askeri desteğini talep ettiğini belirtti. Altun, "Karşılıklı çıkarlarımızı korumaya ve Akdeniz'de istikrarı sağlamaya kararlıyız. Dış güçler Libya hükümetine karşı gayrimeşru grupları desteklemeye son vermelidir" dedi.

İstikrarda kararlıyız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Libya hükümetinin Türkiye'nin askeri desteğini talep ettiğini belirtti. Altun, "Karşılıklı çıkarlarımızı korumaya ve Akdeniz'de istikrarı sağlamaya kararlıyız. Dış güçler Libya hükümetine karşı gayrimeşru grupları desteklemeye son vermelidir" dedi.

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