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Hamsici 2 yıl yedi

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, hakim karşısına çıktı. Hamsici, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak FETÖ üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hamsici 2 yıl yedi
Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, hakim karşısına çıktı. Hamsici, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak FETÖ üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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