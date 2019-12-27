FETÖ intiharı

İzmir'de asistan doktor olarak görev yapan Tayfun Özcana, evinde kendini astı. Dr. Özcana'nın FETÖ mağduru olduğu ve terör örgütü tarafından psikolojisinin bozulmasından dolayı canına kıydığı iddiası ortaya atıldı. Özcana'nın Kara Harp Okulu 3'üncü sınıfta okurken FETÖ'cü komutanların baskısına dayanamayıp okulu bıraktığı anlaşıldı.
- Güncel
- 27.12.2019
- Gazete
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