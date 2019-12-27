Bugünkü
Takvim

intiharı

'de asistan doktor olarak görev yapan , evinde kendini astı. Dr. Özcana'nın mağduru olduğu ve terör örgütü tarafından psikolojisinin bozulmasından dolayı canına kıydığı iddiası ortaya atıldı. Özcana'nın 3'üncü sınıfta okurken FETÖ'cü komutanların baskısına dayanamayıp okulu bıraktığı anlaşıldı.

FETÖ intiharı
İzmir'de asistan doktor olarak görev yapan , evinde kendini astı. Dr. Özcana'nın mağduru olduğu ve terör örgütü tarafından psikolojisinin bozulmasından dolayı canına kıydığı iddiası ortaya atıldı. Özcana'nın Kara Harp Okulu 3'üncü sınıfta okurken FETÖ'cü komutanların baskısına dayanamayıp okulu bıraktığı anlaşıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriFETÖ intiharı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri