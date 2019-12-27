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: i tetiklemez

, " i tetikler" iddialarını yalanladı. Kanal Projesi'nin defaatle depremle ilişkilendirilmesi nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yayımlamak gereği duyulduğunu belirten AFAD, "Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değildir" ifadelerine yer verdi.

AFAD: Depremi tetiklemez
AFAD, " i tetikler" iddialarını yalanladı. Kanal Projesi'nin defaatle depremle ilişkilendirilmesi nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yayımlamak gereği duyulduğunu belirten , "Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değildir" ifadelerine yer verdi.

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