AFAD: Depremi tetiklemez

AFAD, "Kanal İstanbul depremi tetikler" iddialarını yalanladı. Kanal İstanbul Projesi'nin defaatle depremle ilişkilendirilmesi nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yayımlamak gereği duyulduğunu belirten AFAD, "Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değildir" ifadelerine yer verdi.
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