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  • Son Güncelleme: 27.12.2019 07:08

'den İstanbul ve o bölgelere son dakika sağanak ve kar uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından 27 Aralık hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış ve kar yağışı etkili olacak. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul ve o bölgelere sağanak ve kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 27 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği bildirildi.

Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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