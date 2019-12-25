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  • Son Güncelleme: 25.12.2019 12:08

ka: 'ta nda

ka haberine göre 'ta nda meydana geldi. 1 işçi ağır yaralı olarak kurtarıldı, 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Maden ocağında patlama! Yaralılar var

'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen nda meydana gelen metan gazı sında bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağının yaklaşık 40 metre içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle metan gazı patlaması meydana geldi.

Patlama üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yanı sıra jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ocakta çalışanlar tarafından yaralı olarak çıkarılan Bahri Yeniay (51), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, ocakta mahsur kaldığı değerlendirilen bir işçi için kurtarma çalışması başlattı.

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