Malatya yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Malatya Valiliği kar tatili son dakika MEB açıklama yaptı mı? 27 Aralık Malatya'da yarın okullar tatil mi? Malatya'da yarın okullar tatil mi 27 Aralık Malatya'da kar tatili var mı? Malatya Valilik MEB son dakika açıklamaları neler? Malatya'da yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. Malatya'da kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Peki, Malatya'da kar yağışı ne zaman olacak? İşte Malatya 5 günlük hava durumu raporu.... Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman,Bingöl ve Tunceli'de kar yağışı beklendiğini, bin 400 rakımın üzerindeki bölgelerde yağışların yoğun olacağını bildirdi.

26 Aralık Malatya'da yarın okullar tatil mi? Malatya kar tatili son dakika Malatya Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Malatya hava durumu için meteoroloji uyarıyı verdi. Bugün Malatya'da kar yağacak, saatlik hava durumu tahmin raporuna göre kar yağışı sabah saatlerinde başlayacak ve günün ilerleyen saatlerinde etkisi arttıracak. Malatya'da okulların tatil olması beklenmiyor. Fakat son kararı Malatya Valiliği verecek. Peki, Malatya'da yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Malatya'da kar tatili var mı? DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ HABERİN DEVAMI

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