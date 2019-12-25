Malatya yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Malatya Valiliği kar tatili son dakika MEB açıklama yaptı mı?

26 Aralık Malatya'da yarın okullar tatil mi? Malatya kar tatili son dakika Malatya Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Malatya hava durumu için meteoroloji uyarıyı verdi. Bugün Malatya'da kar yağacak, saatlik hava durumu tahmin raporuna göre kar yağışı sabah saatlerinde başlayacak ve günün ilerleyen saatlerinde etkisi arttıracak. Malatya'da okulların tatil olması beklenmiyor. Fakat son kararı Malatya Valiliği verecek. Peki, Malatya'da yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Malatya'da kar tatili var mı?
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.