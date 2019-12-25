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mutabakatı ihlal edilir

 Kabinesi, 2019 yılının son toplantısını Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdi. Zirve sonrası konuşan Sözcü İbrahim Kalın, saldırıların sürmesi halinde Mutabakatı'nın ihlal edilmiş olacağı uyarısını yaptı. Kalın, 'ya net bir mesaj verildiğini de bildirdi. Kalın, Tezkeresiyle ilgili Meclis'te çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

İdlib mutabakatı ihlal edilir
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2019 yılının son toplantısını Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdi. Zirve sonrası konuşan Sözcü İbrahim Kalın, saldırıların sürmesi halinde Mutabakatı'nın ihlal edilmiş olacağı uyarısını yaptı. Kalın, 'ya net bir mesaj verildiğini de bildirdi. Kalın, Tezkeresiyle ilgili Meclis'te çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

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