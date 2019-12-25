İdlib mutabakatı ihlal edilir

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2019 yılının son toplantısını Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdi. Zirve sonrası konuşan Sözcü İbrahim Kalın, saldırıların sürmesi halinde İdlib Mutabakatı'nın ihlal edilmiş olacağı uyarısını yaptı. Kalın, Rusya'ya net bir mesaj verildiğini de bildirdi. Kalın, Libya Tezkeresiyle ilgili Meclis'te çalışma yürütüldüğünü kaydetti.
- Güncel
- 25.12.2019
- Gazete
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