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Düzmece yargılama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dava kararına tepki gösterdi: Düzmece yargılamanın sonucunda çıkan karar, davayı takip eden adil gözlemcilerin zekasına bir hakarettir. Bu cinayetten sorumlu olanlar er ya da geç adaletle yüzleşmelidir.

Düzmece yargılama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dava kararına tepki gösterdi: Düzmece yargılamanın sonucunda çıkan karar, davayı takip eden adil gözlemcilerin zekasına bir hakarettir. Bu cinayetten sorumlu olanlar er ya da geç adaletle yüzleşmelidir.

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