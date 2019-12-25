Düzmece yargılama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dava kararına tepki gösterdi: Düzmece yargılamanın sonucunda çıkan karar, davayı takip eden adil gözlemcilerin zekasına bir hakarettir. Bu cinayetten sorumlu olanlar er ya da geç adaletle yüzleşmelidir.
- Güncel
- 25.12.2019
- Gazete
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