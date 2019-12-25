Düzmece yargılama İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dava kararına tepki gösterdi: Düzmece yargılamanın sonucunda çıkan karar, davayı takip eden adil gözlemcilerin zekasına bir hakarettir. Bu cinayetten sorumlu olanlar er ya da geç adaletle yüzleşmelidir.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dava kararına tepki gösterdi: Düzmece yargılamanın sonucunda çıkan karar, davayı takip eden adil gözlemcilerin zekasına bir hakarettir. Bu cinayetten sorumlu olanlar er ya da geç adaletle yüzleşmelidir. TÜM MANŞETLER