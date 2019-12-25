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  • Son Güncelleme: 25.12.2019 19:11

'nde '' çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve kurulu himayelerinde 'Libya Mutabakatı Çerçevesinde 'de Stratejik Denklem' başlıklı çalıştay gerçekleştirildi.

Külliye'de kritik 'Doğu Akdeniz' çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve kurulu himayelerinde 'Libya Mutabakatı Çerçevesinde 'de Stratejik Denklem' başlıklı çalıştay gerçekleştirildi.

'nde gerçekleşen çalıştaya Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı. Doğu Akdeniz'deki yetki alanları, enerji mücadelesi, bölgesel ve uluslararası aktörlerin pozisyonları, enerji güvenliği ve uluslararası hukuk boyutlarının kapsamlı bir şekilde ele alındığı çalıştayda hukuki ve siyasi alanlarda atılması gereken adımlar etraflıca değerlendirildi.

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