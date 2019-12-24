Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.12.2019 21:40
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 21:40

'ta terör örgütü 'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

'ın Kağızman ilçesinde gerçekleştirilen Kıran-4 unda terör örgütü 'ya ait jeneratör, kablo, pil ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler olay yerinde imha edildi.

PKK'ya bir darbe de Kars'ta vuruldu!

'ın Kağızman ilçesinde gerçekleştirilen Kıran-4 unda terör örgütü 'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kağızman ilçesi Madur bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Kıran-4 operasyonu devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede yaptığı arama tarama faaliyetlerinde jeneratör, kablo, pil yatağı ve çok sayıda yaşam malzemesi tespit edildi.

Malzemeler olay yerinde imha edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKars'ta terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri