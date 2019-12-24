Kars'ın Kağızman ilçesinde gerçekleştirilen Kıran-4 operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kağızman ilçesi Madur bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Kıran-4 operasyonu devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede yaptığı arama tarama faaliyetlerinde jeneratör, kablo, pil yatağı ve çok sayıda yaşam malzemesi tespit edildi.
Malzemeler olay yerinde imha edildi.
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