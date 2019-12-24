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  • Son Güncelleme: 24.12.2019 20:06

'ndan kaçan terör örgütü 'lı 7 kadın 'da teslim oldu

Terör örgütü /'nın kontrolündeki 'nin 'ndan kaçan terör örgütü 'lı 7 kadın, 'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

O DEAŞ'lılar teslim oldu

Terör örgütü /'nın 'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke ilinde yer alan 'ndan kaçan terör örgütü mensubu Türk vatandaşı 7 kadın, 'ın Reyhanlı ilçesindeki 'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı tespit edilen S.D, M.D, A.D, N.G, S.G, E.G. ve S.G. isimli DEAŞ'lılar, Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince sınır kapısında gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan DEAŞ'lı 7 kadın, adliyeye sevk edildi.

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