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  • Son Güncelleme: 24.12.2019 22:28

'dan acı haber! Özel harekat polisi oldu

Özel harekat polisi , temizlediği uzun namlulu silahının kazara ateş alması sonucu oldu. Şehit Elber'in naaşının, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Sungur Cami'de yarın öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Elmadağ Merkez Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

Ağrı'dan acı haber!

'da Özel harekat polisi , temizlediği uzun namlulu silahının kazara ateş alması sonucu oldu.

Alınan bilgiye göre, kadrosu Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığında bulunan ve geçici olarak 'da görev yapan polis memuru Elber, Özel Harekat Şube Müdürlüğünün Doğubayazıt ilçesindeki Hasankeyf yerleşkesinde uzun namlulu silahını temizlemek istedi.

Bu sırada kazara ateşlenen silahla kendini vuran Elber, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Elber'in naaşının, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Sungur Cami'de yarın öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Elmadağ Merkez Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

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