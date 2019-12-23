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  • Son Güncelleme: 23.12.2019 12:43

'ta kaçakçılık operasyonu!

'ta, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 44 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 44 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyedeki mahkemede tutuklanırken, 39'u ise kararıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu!

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16-22 Aralık'ta merkez ve ilçelerinde teröre finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda 1 kilo 4 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 1 kilo 13 gram esrar, 5 hap, 19 uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 5 bin 734 paket sigara, 26 kilo kaçak çay, 38 kaçak cep telefonu ve 4 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 44 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyedeki mahkemede tutuklanırken, 39'u ise kararıyla serbest bırakıldı.

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