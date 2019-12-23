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  • Son Güncelleme: 23.12.2019 20:43

Cumhurbaşkanlığından Suudi mahkemesine Kaşıkçı tepkisi

İletişim Başkanı , Suudi mahkemesinin Cemal Kaşık davasındaki skanda kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Altun, " cinayetini bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifade ile tüm dünyanın zekası ile alay etmektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığından Suudi mahkemesine Kaşıkçı tepkisi

İletişim Başkanı , Suudi mahkemesinin Cemal Kaşık davasındaki skandal kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Altun yaptığı yazılı açıklamada; "Suudi Mahkemesi Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerine aylarca süren gizli buluşmaların ardından bugün skandal bir karara imza attı. Cemal Kaşıkçı cinayetini bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifade ile tüm dünyanın zekası ile alay etmektir." ifadelerini kullandı.

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