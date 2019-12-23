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  • Son Güncelleme: 23.12.2019 20:00

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 50 dakika sürdü.

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