AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 50 dakika sürdü.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 50 dakika sürdü.
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