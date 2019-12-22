Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Albayrak, "Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

İşte Albayrak'ın o mesajı

Kahramanlık ve yiğitlik destanı olan Sarıkamış Harekâtı'nın 105. yıl dönümünde, başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere vatan aşkı ve bağımsızlığı için düşmana karşı canını siper eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.