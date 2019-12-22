FETÖ baskını beş gözaltı Eskişehir'de dün Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon yapıldı. İki muvazzaf ve bir emekli askeri personel ile askeri okuldan ilişiği kesilen iki zanlı, saklandıkları hücre evlerinde yakalandı.

Eskişehir'de dün Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon yapıldı. İki muvazzaf ve bir emekli askeri personel ile askeri okuldan ilişiği kesilen iki zanlı, saklandıkları hücre evlerinde yakalandı. TÜM MANŞETLER