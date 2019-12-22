FETÖ baskını beş gözaltı

Eskişehir'de dün Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon yapıldı. İki muvazzaf ve bir emekli askeri personel ile askeri okuldan ilişiği kesilen iki zanlı, saklandıkları hücre evlerinde yakalandı.
Eskişehir'dedün Fetullahçı TerörÖrgütü'ne (FETÖ)yönelik operasyonyapıldı. İki muvazzafve bir emekli askeripersonel ile askeriokuldan ilişiği kesileniki zanlı, saklandıklarıhücre evlerinde yakalandı.
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