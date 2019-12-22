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FETÖ baskını beş gözaltı

Eskişehir'de dün Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon yapıldı. İki muvazzaf ve bir emekli askeri personel ile askeri okuldan ilişiği kesilen iki zanlı, saklandıkları hücre evlerinde yakalandı.

FETÖ baskını beş gözaltı
Eskişehir'de dün Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon yapıldı. İki muvazzaf ve bir emekli askeri personel ile askeri okuldan ilişiği kesilen iki zanlı, saklandıkları hücre evlerinde yakalandı.

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