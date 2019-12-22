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  • 22.12.2019 08:39
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 08:39

Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'nin bölgesinde el yapımı patlayıcının () infilak etmesi nedeniyle ve Beşika üst bölgesinde enfeksiyon kaparak kaldığı hastanede şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

"EYP PATLAMASI..."
'nın Twitter hesabında yer alan başsağlığı mesajında, "Silah arkadaşımız, bölgesinde patlaması sonucu yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

"NÖBETTEYDİ..."
Ayrıca Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise "Beşika Üs bölgesinde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu ile rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız, 12 Eylül 2018 tarihinden bu yana yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı Mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri kullanıldı.

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