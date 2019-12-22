21 Aralık günü Güneş ışınları Oğlak Dönencesine dik gelir. Kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen kış gündönümünde Güney Yarımkürede de yazın başlangıcı sayılır. Kış dönümü ne zaman, saat kaçta? Oğlak dönencesine 90 derece açıyla gelen ışınlar sonrasında geceler kısalır ve gündüz süresi de uzamaya başlar. Türkiye'de ise en uzun gece Sinop şehrinde yaşanacak. Kış gündönümü ne zaman? 21 Aralık'ta Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla vurur. Bu tarih itibariyle geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar. Bu şekilde 21 Haziran'a kadar devam eder.

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