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  • Son Güncelleme: 22.12.2019 09:12

neler olacak? , ?

Google nü Doodle ile unutmadı. Ana sayfasına kış gündönümünü taşıdı. günü Güneş ışınları dik gelir. Kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen kış gündönümünde de yazın başlangıcı sayılır. Ayrıca kış gündönümü ritüelleri de oldukça popülerdir.Peki, 21 Aralık nedir? Türkiye'de en uzun gece nerede yaşanır? Kış dönümü ne demek? En uzun gecenin ardından Güneş ışınlarının konumunun değişmesiyle 'de kış mevsimi, Güney Yarımküre'de de yaz mevsimi başlar. Bu nedenle bu tarihe kış dönümü denir. Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü bu yıl Pazar günü saat 04.19'da yaşanacak.

22 Aralık Kış Gündönümü en uzun gece neler olacak?

21 Aralık günü Güneş ışınları Oğlak Dönencesine dik gelir. Kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen kış gündönümünde Güney Yarımkürede de yazın başlangıcı sayılır. Kış dönümü ne zaman, saat kaçta? Oğlak dönencesine 90 derece açıyla gelen ışınlar sonrasında geceler kısalır ve gündüz süresi de uzamaya başlar. Türkiye'de ise en uzun gece Sinop şehrinde yaşanacak. Kış gündönümü ne zaman? 21 Aralık'ta Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla vurur. Bu tarih itibariyle geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar. Bu şekilde 21 Haziran'a kadar devam eder.

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