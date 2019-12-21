Tarihi satış Cağaloğlu'nda Roma, Bizans, Osmanlı İmparatorluğu'ndan izler taşıyan bina yıkık dökük haliyle satılığa çıkarıldı. Üst katları Cumhuriyet dönemine ait 19 odalı 4 katlı bina, 1 milyon 750 bin dolarlık fiyatıyla alıcısını bekliyor.

C ağaloğlu'nda Roma, Bizans, Osmanlı İmparatorluğu'ndan izler taşıyan bina yıkık dökük haliyle satılığa çıkarıldı. Üst katları Cumhuriyet dönemine ait 19 odalı 4 katlı bina, 1 milyon 750 bin dolarlık fiyatıyla alıcısını bekliyor. Tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz,"Üç farklı imparatorluk, üç farklı dönem, üç farklı devlet, hepsi üst üste yığılmış ve ortaya çıkmış. Aslında burası birinci dereceden sit alanı. Bu binanın satılması aslında bir garabet. Binanın hemen koruma altına alınması şart ki, altındaki yapılar değerlendirilsin" dedi.