Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.12.2019 08:53
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 09:37

Son dakika: kuzeyine hava harekatı! 2 terörist etkisiz!

Son dakika haberi... ndan yapılan açıklamada ’ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 ’lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak kuzeyine terör operasyonu!
, 'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 'lı teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Irak kuzeyine hava harekatı! 2 terörist etkisiz!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri