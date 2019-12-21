Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.
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