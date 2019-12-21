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  • Son Güncelleme: 21.12.2019 15:50

Son dakika: Çardak'ta deprem! İşte 21 Aralık Kandilli ve AFAD listesi...

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 'nin Çardak ilçesinde 15.27'de 3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Denizli'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, 'nin Çardak ilçesinde saat 15.27'de 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.12.21 15:27:08 37.8595 29.6552 10.4 -.- 3.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.12.21 15:04:05 37.9010 29.0537 0.0 -.- 2.3 -.- UZERLIK-(DENIZLI) İlksel
2019.12.21 14:18:43 38.7593 43.0492 4.7 -.- 1.5 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2019.12.21 13:58:35 37.1108 27.8878 0.0 -.- 1.9 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.12.21 13:46:10 36.4067 35.6065 8.0 -.- 1.9 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.21 13:13:11 37.8627 29.6245 4.9 -.- 2.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.12.21 12:28:19 37.2812 31.8832 0.0 -.- 2.3 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.12.21 12:02:21 37.2372 28.1488 0.0 -.- 1.9 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2019.12.21 11:59:04 37.2313 27.8812 0.0 -.- 1.4 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.12.21 11:35:47 42.9518 43.7288 28.8 -.- 2.8 -.- RUSYA İlksel
2019.12.21 10:48:40 38.3377 27.6190 9.9 -.- 1.4 -.- YENIKURUDERE-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2019.12.21 09:25:09 37.3992 35.0628 8.5 -.- 2.3 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel
2019.12.21 07:36:29 36.7978 34.2853 5.0 -.- 2.0 -.- SINAP-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2019.12.21 07:09:46 35.7550 29.4723 22.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.21 06:36:34 39.4162 40.3942 2.6 -.- 1.7 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel
2019.12.21 01:51:33 38.7372 38.8983 7.4 -.- 1.8 -.- ASAGICAKMAK-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2019.12.21 01:45:52 38.6510 27.1157 18.5 -.- 1.8 -.- HAYKIRAN-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2019.12.20 23:34:07 36.5033 28.7218 8.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.20 23:22:16 37.8543 29.6190 5.2 -.- 1.5 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.12.20 22:44:21 35.8457 29.5267 2.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.20 22:33:23 36.2645 28.5617 10.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

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