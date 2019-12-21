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  • 21.12.2019 16:26
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 16:26

'den Mehmetçik nöbetine şiirli paylaşım

(), Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, keskin nişancı tüfeğiyle nöbet tutan bir Mehmetçik fotoğrafına yer verildi. Bakanlığın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

MSB'den Mehmetçik nöbetine şiirli paylaşım

(), Mehmetçik nöbeti fotoğrafını bir şiirle paylaştı. Fotoğrafın altında şu dizeler yer aldı:

"Beklediğim, ne araçtır, ne topraktır, ne taştır. / Beklediğim, kardeşimdir, evladımdır, yuvamdır. / Beklediğim, tarihimdir, namusumdur, atamdır. / Beklediğim, şerefimdir, özümde vatanımdır."

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