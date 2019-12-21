MSB'den Mehmetçik nöbetine şiirli paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik nöbeti fotoğrafını bir şiirle paylaştı. Fotoğrafın altında şu dizeler yer aldı:
"Beklediğim, ne araçtır, ne topraktır, ne taştır. / Beklediğim, kardeşimdir, evladımdır, yuvamdır. / Beklediğim, tarihimdir, namusumdur, atamdır. / Beklediğim, şerefimdir, özümde vatanımdır."
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