MSB'den Mehmetçik nöbetine şiirli paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik nöbeti fotoğrafını bir şiirle paylaştı. Fotoğrafın altında şu dizeler yer aldı:

"Beklediğim, ne araçtır, ne topraktır, ne taştır. / Beklediğim, kardeşimdir, evladımdır, yuvamdır. / Beklediğim, tarihimdir, namusumdur, atamdır. / Beklediğim, şerefimdir, özümde vatanımdır."