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  • 21.12.2019 10:30
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 10:38

'ndaki Türk gemisinde dehşet!

'nda Türk bayraklı adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A.'nın sı sonucu kaptan (42) hayatını kaybederken 2 mürettebat da yaralandı.

gemisi Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açıldı. Geminin kaptanı , daha önce tartıştığı makine yağcısı Ergin A.'nın sına uğradı. Ergin A. elindeki bıçakla kaptana yönelirken engel olmak isteyen 2 mürettebatı da yaraladı. Kaptanı kamarasının girişinde boğazından bıçaklayan saldırgan diğer mürettebatın çabasıyla etkisiz hale getirildi. Kaptan ise gemide hayatını kaybetti. Ergin A. mürettebat tarafından bağlanırken geminin rotasını adli işlemler için 'ya çevirdiği kaydedildi. Kaptan Bora Ekşi'nin evli ve bir erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi.



ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
Bu arada İnce Denizcilik'ten olayla ilgili açıklama yapıldı.
Yazılı açıklama, "20.12.2019 tarihi sabah saatlerinde 'nda seyir halinde bulunan şirketimize ait M/V İnce Karadeniz isimli gemimizde vuku bulan elim hadise sonucu bir personelimiz vefat etmiş ve iki personelimiz yaralanmıştır.



Türk konsolosluğuna ve yasal mercilere gerekli bildirimlerin tamamı yapılmıştır. Şu an itibariye Hint Sahil Güvenlik duruma müdahale etmiş, yaralılara ilk müdahale yapılmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur" denildi.

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