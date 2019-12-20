Bugünkü
Takvim

Türkiye Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı

Türkiye, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için Diyarbakır HDP İl başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneleri yalnız bırakmadı. Aile sayısı 61'e ulaştı. Oğlu Özkan için eyleme katılan baba Süleyman Aydın, "Tüm Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Analara destek
Türkiye, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için Diyarbakır HDP İl başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneleri yalnız bırakmadı. Aile sayısı 61'e ulaştı. Oğlu Özkan için eyleme katılan baba Süleyman Aydın, "Tüm Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTürkiye Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri