Türkiye, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için Diyarbakır HDP İl başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneleri yalnız bırakmadı. Aile sayısı 61'e ulaştı. Oğlu Özkan için eyleme katılan baba Süleyman Aydın, "Tüm Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı
- Güncel
- 20.12.2019
- Gazete
Türkiye Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı
Türkiye, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için Diyarbakır HDP İl başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneleri yalnız bırakmadı. Aile sayısı 61'e ulaştı. Oğlu Özkan için eyleme katılan baba Süleyman Aydın, "Tüm Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.
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