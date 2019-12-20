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  • 20.12.2019 13:33
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 13:58

'li vekil Dirayet Taşdemir teröristi böyle savundu: O masum bir köylü!

Milletvekili Dirayet Taşdemir, Meclis'te yaptığı konuşmada Ağrı'da öldürülen 4 teröristten 'köylüler' olarak bahsederken, Türk askerini katliam yapmakla suçlayarak skandala imza attı.

Terör örgütü 'ya yönelik operasyonlarına ara vermeyen Mehmetçik, 'nın Tutak ilçesinde çatışmaya girdiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

ekiplerinin düzenlediği operasyonun görüntüleri de geçen günlerde ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin Türk askerine ateş açtığı net bir şekilde görüldü.

4 PKK'lı teröristin öldürülmesi 'de büyük bir acıya neden oldu.

HDP'Lİ VEKİLE GÖRE ONLAR 'KÖYLÜ'
'nda konuşan HDP , öldürülen teröristlerden "köylüler" olarak bahsetti.

Türk askerini katliam yapmakla suçlayan küstah vekil, herkesin terörist ilan edildiğini söyledi. Ancak görüntülerde PKK'lı teröristlerin JÖH ekiplerine ateş açtığı net bir şekilde görülüyordu.

HDP'nin köylü dediği teröristlerin fotoğrafları:

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