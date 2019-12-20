Yerel seçimler öncesinde belediye çalışanları arasında ayrım yapmayacağını belirten ve sonrasında işçilerin işine son veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de belediyeler arasında ayrıma başladı.

CHP'Lİ BELEDİYELERİ ES GEÇTİ

Anadolu yakasında bulunan belediyelere 'reklam alanlarını kaldırmaları' yönünde bir yazı gönderen İmamoğlu, dağıtım yaparken CHP'li belediyeleri es geçti.

Star yazarı Ersoy Dede'nin sosyal medya hesabından paylaştığı belgelerde Kartal, Maltepe, Kadıköy gibi CHP'nin yönetiği belediyelerinin yer almaması tepkilere neden oldu. Bu olay AK Parti'li belediyelere 'sansür' olarak nitelendirildi.

"HİÇ BÖYLE BİR AYRIMCILIĞA MARUZ KALMIŞLAR MI?"

Konuya sert tepki gösteren Dede, "6 ay öncesine kadar İBB AK Parti'deydi. Hiç böyle bir ayrımcılığa maruz kalmışlar mı?" diye sordu.

İşte Ersoy Dede'nin o açıklamaları ve paylaştığı belgeler:

"1) Ekrem İmamoğlu, anadolu yakasındaki belediyelere kendi faaliyetlerini duyurdukları reklam alanlarını kaldırmalarını, yoksa kendilerinin kaldıracağını iletti. Fakat dikkat, dağıtımda sadece AK Parti belediyeleri var. Ekrem İmamoğlu Kartal, Maltepe, Kadıköy vs. Neden yok?

2) İstanbul'da görev yapan CHP'li ilçe belediye başkanları, ellerini vicdanlarına koyup söylesinler. 6 ay öncesine kadar İBB AK Parti'deydi. Hiç böyle bir ayrımcılığa maruz kalmışlar mı?

3) Bir ilçe belediyesi de, kendi sorumluluk sahasında böyle bir tasarrufa giderse, üzerinde "her şey çok güzel olacak" yazan bir Ekrem İmamoğlu fotoğrafını indirirse ne olacak?"



