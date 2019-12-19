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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 13:12

: 'a ilk kar ne zaman yağacak? için tarih verildi

: 'a ne zaman kar yağacak? Sorusu milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda için tarih verildi. Yurdun büyük bir kesiminde güneşli günler etkisini sürdürürken, gelen açıklamasına göre İstanbul'da hafta başından itibaren havalar soğumaya başlayacak. Pazartesi için beklenen kuvvetli yağış Trakya'dan başlayarak havayı soğutacak. Rüzgarın karayele dönmesi ile birlikte haftanın ikinci yarısından itibaren kuzey ve iç kesimleri altına alacak. Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır.

Son dakika haberi: İstanbul için ilk kar ne zaman yağacak?

Son dakika haberi: İstanbul'da yazdan kalma sıcak günler etkisini göstermeye devam ederken Meteoroloji hafta başından itibaren havaların soğuyacağını duyurdu. Ne zaman kar yağacak diye merak eden İstanbullular için ise merakları giderecek açıklama geldi. Pazartesi için beklenen kuvvetli yağış Trakya'dan başlayarak havayı soğutacak. Rüzgarın karayele dönmesi ile birlikte haftanın ikinci yarısından itibaren kuzey ve iç kesimleri altına alacak. Kar taneleri yapılan araştırmalara göre altıgendir. Fakat küçük olduklarından çıplak gözle şekilsiz gözükürler. Ve bunların hiçbiri birbirine benzemez. Peki İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için tarih verildi.


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