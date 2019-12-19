Son dakika haberi: İstanbul'da yazdan kalma sıcak günler etkisini göstermeye devam ederken Meteoroloji hafta başından itibaren havaların soğuyacağını duyurdu. Ne zaman kar yağacak diye merak eden İstanbullular için ise merakları giderecek açıklama geldi. Pazartesi için beklenen kuvvetli yağış Trakya'dan başlayarak havayı soğutacak. Rüzgarın karayele dönmesi ile birlikte haftanın ikinci yarısından itibaren kuzey ve iç kesimleri altına alacak. Kar taneleri yapılan araştırmalara göre altıgendir. Fakat küçük olduklarından çıplak gözle şekilsiz gözükürler. Ve bunların hiçbiri birbirine benzemez. Peki İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için tarih verildi.



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