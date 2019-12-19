Oğuz’un yerine kaymakam FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, görevinden alındı. İçişleri Bakanlığı, Kaymakam Önder Can'ı, Belediye Başkan Vekili olarak atadı.

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, görevinden alındı. İçişleri Bakanlığı, Kaymakam Önder Can'ı, Belediye Başkan Vekili olarak atadı.

üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanangörevinden alındı. İçişleri Bakanlığı, Kaymakam TÜM MANŞETLER