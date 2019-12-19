Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörden temizlenen Rasulayn'da Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdiği ekmekleri yerel halkla paylaştığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörden temizlenen Rasulayn'da Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdiği ekmekleri yerel halkla paylaştığı bildirildi.
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