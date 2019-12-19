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  • 19.12.2019 16:52
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 16:54

Harekatı bölgesinde yürekleri ısıtan görüntü!

’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı Harekatı bölgesinde yaşayan sivil halka yardımlar devam ediyor. , Suriyelilere günlük ekmek dağıtımının devam ettiğini bildirirken paylaştığı fotoğraflarda Mehmetçiğin kucağına koşan küçük Suriyeli çocuğun yüzündeki mutluluk harekatın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörden temizlenen Rasulayn'da Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdiği ekmekleri yerel halkla paylaştığı bildirildi.

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