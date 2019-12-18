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  • Son Güncelleme: 18.12.2019 16:24

ve Esad rejiminden karşıtı iş birliği!

Bölücü terör örgütü ’nın uzantısı olan ’nin sözde elebaşı , ’ye karşı 110 bin YPG’linin Esad rejimine katılabileceğini duyurdu. Kobani, Esad rejimi ile yaptıkları anlaşmayı alenen açıklayarak “ güçlerinin, bizim güçlerimizle Türk askerleri arasındaki tüm temas noktalarına konuşlandırılması konusunda anlaştık” ifadelerini kullandı.

Mazlum Kobani ve Esad rejiminden Türkiye karşıtı iş birliği!

'nin kırmızı bültenle aradığı , ve arasında devam eden ve PYD'lilerin rejim ordusuna katılmasını öngören görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

PYD'li Mazlum Kobani, Suudi yayın orhanı Şarku'l Avsat'a verdiği röportajda, Esad rejimi ile yürüttükleri görüşmeler hakkınd abilgi verdi.

"110 BİN PYD'Lİ ŞAM ORDUSUNA KATILABİLİR"
Şam ile müzakerelerin "daha fazla zamana ve daha fazla diyaloğa ihtiyaç duyduğunu ve bölgenin siyasi nitelikte bir yönetime ihtiyacı olduğunu" belirttiklerini, ayrıca "110 bin PYD'linin ileride rejim ordusunda yer alarak yapısını koruması istediklerini" ilettiklerini aktardı.

ABD BİRLİKLERİ TEKRAR BÖLGEDE
ABD birliklerinin Başkan 'ın " ile mücadele" ve "petrolü koruma" gerekçesiyle Fırat'ın doğusundaki yeni bölgelerde konuşlandığını açıkladı.

"SALDIRILARA KARŞI BİZİ KORUYACAKLAR"
Kobani, "herhangi bir tarafın saldırısına karşı ABD birliklerinin onları koruyacakları bilgisinin kendisine iletildiğini" de ifade etti. Kobani ayrıca ", Türkiye, , Uluslararası Koalisyon Güçleri ve DSG'ye bağlı grupların varlığı nedeniyle Fırat nehrinin doğusundaki bölgelerde durumun 'öncekinden çok daha karmaşık olduğunu" söyledi.

"TÜRKİYE'NİN PLANLARINA YÖNELİK HERHANGİ BİR DESTEĞİ VEYA ONAYI TÜRKİYE İLE ORTAKLIK OLARAK KABUL EDECEĞİZ"
Rusya ve Türkiye arasında imzalanan, Adana Anlaşması'nın da dahil olduğu Soçi Mutabakatı'ndaki tüm şartları kabul etmediğini söyleyen Kobani, "Türkiye, etnik temizliğin temel hedefi olan demografik değişim faaliyetleri yürütüyor. Demografik değişim ve etnik temizlik süreçlerinde Türkiye'nin planlarına yönelik herhangi bir desteği veya onayı Türkiye ile ortaklık olarak kabul edeceğiz" diye konuştu.

ESAD TARAFINDAN KORUNACAKLAR
Kobani şöyle devam etti:

"Suriye hükümetini birçok kez Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal etme bahanelerini çürütmek için askerlerini sınırda konuşlandırmaya çağırdık. Hükümet daha önce bu çağrılara cevap vermedi. Ancak Türkiye'nin son operasyonunun ardından cevap verdi. Şam güçlerinin, bizim güçlerimizle Türk askerleri arasındaki tüm temas noktalarına konuşlandırılması konusunda anlaştık."

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