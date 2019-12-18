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  • Son Güncelleme: 18.12.2019 16:00

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kredi kartı bilgilerinizi kaptırmayın

yapmayı bir alışkanlık haline getirenler bu haberi dikkatle okusunlar. Online ticarette sorunları da ortaya çıktı. Tüketiciler, online alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinin gizliliği konusunda uyarıldı. Bu duruma karşı alınacak önlemlerin başında iyi bir gözlem yapmak geliyor.

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi online ticarette vatandaşların dikkat etmesi gereken konularda açıklamalarda bulundu. sorunun önemine değinen Aktepe, bireysel ve kurumsal olarak gerekli önlemlerin alınması ile vatandaşların daha güvenli yapabileceğini ifade etti.

"E-TİCARET YAPARKEN SANAL KART KULLANMAK GEREKİYOR"
Bireysel ve kurumsal anlamda gerekli önlemleri almanın önemine vurgu yapan Aktepe, "Sanal ticarette kredi kartı ya da kartının kopyalanma ihtimali olduğu için e-ticaret yaparken sanal kart kullanılmasını öneriyoruz" dedi.

"VATANDAŞLARIN ALIŞVERİŞ YAPTIKLARI SİTELERİ İYİ İNCELEMESİ GEREKİYOR"
Alışveriş yapılan siteleri vatandaşların iyi incelemesi gerektiğine de değinen Aktepe "Vatandaşlar akredite olmayan sahte sitelerle banka kartı bilgilerini paylaşmamalı. Aksi takdirde dolandırıcılık olayları ile karşılaşılabilir. Sitelerin akredite olmasına dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"İNTERNET KAFELERDEN ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPMAYIN"
Vatandaşların yaparken kendi şahsi cihazlarını kullanmaları gerektiğini söyleyen Aktepe, "Vatandaşlar İnternet kafelerden ya da bilmediğimiz cihazlardan e-ticaret yaptıklarında dolandırma riski ve banka kart bilgilerinin kopyalanmasıyla karşılaşabilirler. Bu açıdan kendi şahsi cihazlarımızdan e-ticaret yapmak faydalı olacaktır" dedi.

"ÖZEL BİLGİLERİMİZİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAYALIM"
Sosyal paylaşım sitelerinde özel bilgilerin paylaşımının sakıncalarından da bahseden Aktepe, " her şeyimizi paylaşma alışkanlığımızdan vazgeçmeliyiz. Sosyal medyada özel bilgilerimizi herkesle paylaştığımızda anne kızlık soyadına kadar birçok bilgimiz kötü amaçlarla kullanılabiliyor. Bu durum kötü sonuçlar doğurabilir, bu açıdan dikkatli olmalıyız" sözlerini ifade etti.

"BİREYLER VE KURUMLAR E-TİCARETTE GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMALI"
Aktepe konuşmasının devamında "Toplu şekilde kredi kartı bilgilerinin çalınması olaylarında ise genellikle kurumlar sorumludur. Kurumlar, kişisel verilerin korunması kanununa göre gerekli önlemlerini almak zorundadırlar. Vatandaşın bilgilerini kimseyle paylaşmamaları gerekiyor, siber saldırılara karşı gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Hem bireyler hem kurumlar gerekli önlemleri alırsa elektronik ticarette karşılaşılan sorunları azaltmış oluruz" şeklinde konuştu.

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