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  • 18.12.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 10:27

Askere ne zaman gideceğim? ? 2000/1 askerlik yeri...

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2020 Şubat celp dönemi duyurusu yayımlandı. Silahaltına alınmayı bekleyen yükümlüler askerlik yerlerinin neresi olacağını araştırıyor. Duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ? 2000/1 askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte Askere ne zaman gideceğim? sorusunun yanıtı...

Askere ne zaman gideceğim?

2020 Şubat askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askere ne zaman gideceğim? gibi sorular son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2020 Şubat celp dönemine ilişkin duyuru yayımlandı. Silahaltına alınacak yükümlüler askerlik yerleri ve detayları araştırmaya başladı. Peki, 2020 Şubat askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2000/1 askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2020 ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

Şubat 2020 celp duyurusu için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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