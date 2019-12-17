Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından biri yakalandı

FETÖ davaları raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17'nci yıl dönümünde, katil zanlısı olduğu iddiasıyla N.G.B. (45) adlı kişi Ukrayna'da yakalandı.
TSK'dan ihraç edilen N.G.B'nin, HTS kayıtlarından tespit edildiği öğrenildi. Zanlının Ukrayna'da ortağı olduğu restoranı işlettiği öğrenildi.
Hablemitoğlu'nun öldürülmeden önce markette alışveriş yaparken son görüntüleri ortaya çıktı.
TSK'dan ihraç edilen N.G.B'nin, HTS kayıtlarından tespit edildiği öğrenildi. Zanlının Ukrayna'da ortağı olduğu restoranı işlettiği öğrenildi.
Hablemitoğlu'nun öldürülmeden önce markette alışveriş yaparken son görüntüleri ortaya çıktı.
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