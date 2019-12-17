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Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından biri yakalandı

davaları raporlarını hazırlayan Öğretim Üyesi Doç. Dr. suikastının 17'nci yıl dönümünde, katil zanlısı eski yüzbaşı, Ukrayna’da yakalandı.

17 yıl kaçtı
FETÖ davaları raporlarını hazırlayan Öğretim Üyesi Doç. Dr. suikastının 17'nci yıl dönümünde, katil zanlısı olduğu iddiasıyla N.G.B. (45) adlı kişi Ukrayna'da yakalandı.



'dan ihraç edilen N.G.B'nin, HTS kayıtlarından tespit edildiği öğrenildi. Zanlının Ukrayna'da ortağı olduğu restoranı işlettiği öğrenildi.



Hablemitoğlu'nun öldürülmeden önce markette alışveriş yaparken son görüntüleri ortaya çıktı.

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