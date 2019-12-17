Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cenevre'de BM Milletler Sarayında Cumhurbaşkanlığı, AFAD, Kızılay stand ve sergilerini gezdi.
Emine Erdoğan Cenevre'de stand ve sergileri gezdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cenevre'de BM Milletler Sarayında Cumhurbaşkanlığı, AFAD, Kızılay stand ve sergilerini gezdi.
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cenevre'de BM Milletler Sarayında Cumhurbaşkanlığı, AFAD, Kızılay stand ve sergilerini gezdi.
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