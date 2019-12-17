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  • 17.12.2019 18:19
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 18:19

'da 'ya ait düzeneği ve mühimmat ele geçirildi

’nin ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda el yapımı () ve mühimmat ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince /KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Çukurca'daki PKK operasyonunda ele geçirildi!

'nin ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı ve mühimmat ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurca ilçesine bağlı Gündeş mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Mayın arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde 1 tuzaklanmış el yapımı patlayıcı () ve 3 RPG-7 mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı madde ve mühimmatlar olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

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