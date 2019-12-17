Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.12.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 09:31

'da şafak operasyonu!

ve ’da kaçak silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 28 tabanca, 15 av tüfeği, bin 87 tabanca mermisi, bin 227 av tüfeği mermisi, 2 el telsizi ele geçirildi. Zanlılardan 2'sinin de cezaevinde olduğu öğrenildi.

Bursa'da şafak operasyonu!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "yasa dışı yollardan temin ettikleri silahları piyasaya süren, silah tamir atölyesinde imalat ve gizleme yapan ayrıca kurusıkı tabancaların namlularını açarak normal tabanca haline getirdikleri" tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, eylül ayından bu yana yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 13 zanlının Yıldırım, Gürsu, Nilüfer, Osmangazi ve Karacabey ilçeleri ile 'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda 28 tabanca,15 av tüfeği, bin 87 tabanca mermisi, bin 227 av tüfeği mermisi, 2 el telsizi ile susturucu ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerden G.K, H.K, S.A, E.K, G.Ö, A.Ö, A.K, E.E. ve K.S'yi gözaltına alan ekipler, B.K. ve Y.D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Zanlılardan 2'sinin de cezaevinde olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBursa'da şafak operasyonu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri