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  • 16.12.2019 14:34
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 14:34

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den at ve açıklaması!

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, muhalefetin Sudan’an at ve ithal edildiğine yönelik iftiralarına cevap verdi. Pakdemirli, “'nin ithal ettiği at eti, eşek eti, domuz eti de yoktur” ifadelerini kullandı.

Bekir Pakdemirli'den at ve eşek eti açıklaması!

, 'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Pakdemirli, muhalefetin 'nin Sudan'dan at ve ithal edileceği yönündeki iddialarının anımsatılması üzerine, şu açıklamayı yaptı:

"Böyle bir talep mi varmış? Bu konuda teknik gerekli bilgiye sahip olmadan arkadaşlarımız yorumlar yapıyorlar. Ben bunları doğru bulmuyorum. At eti meselesi şudur; 'GTİP' diye bilinen yurtdışında 'HS' denilen genel tarif vardır, her ürün grubuyla ilgili. Bunlar at, eşek, dana ve diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Yoksa Türkiye'nin ithal ettiği at eti, eşek eti, domuz eti de yoktur."

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