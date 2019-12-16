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  • 16.12.2019 17:49
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 17:49

'da 'cü sanığa 7 yıl hapis!

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) davasında yargılanan ve kullandığı tespit edilen tutuksuz sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da FETÖ'cü sanığa 7 yıl hapis!

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Akarmut, / üyesi olmadığını belirterek, ''Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanık Emine Akarmut'un FETÖ'nün gizli haberleşme programı "" kullanıcısı olması, örgüt elebaşının çağrısı sonrası 'da katılım hesabı açtırarak para yatırması ve örgütün sohbet toplantılarına katılması hususlarının dikkate alınarak ''silahlı üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan sanık Emine Akarmut'u 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

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