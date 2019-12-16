Adana'da FETÖ'cü sanığa 7 yıl hapis!

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Emine Akarmut ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Akarmut, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, ''Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanık Emine Akarmut'un FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olması, örgüt elebaşının çağrısı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırarak para yatırması ve örgütün sohbet toplantılarına katılması hususlarının dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan sanık Emine Akarmut'u 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.